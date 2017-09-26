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Политика
Порошенко заявил, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии в Донбассе
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    Порошенко заявил, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии в Донбассе

    8:40  26 Сентября 2017
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    Порошенко заявил, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии в Донбассе

    Киев, 26 сентября. Украинский президент Петр Порошенко категорически не согласен с размещением миссии ООН на линии разграничения сторон на юго-востоке Украины.

    По словам лидера Украины, «в миротворческой миссии в Донбассе участие России невозможно».

    «Абсолютно невозможно, чтобы РФ могла стать частью миротворческой миссии, потому что она занимает одну из сторон конфликта», — считает Порошенко. 

    Порошенко заявил, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии в Донбассе

    Он также отметил, что российский план ввода миротворцев в Донбасс невозможно считать позволительным, поскольку «Москва намерена использовать миротворцев в качестве телохранителей для наблюдателей СММ ОБСЕ».

    Напомним, ранее Порошенко заявил, что надеется на миротворцев ООН.

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    Автор: Дана Балан
    #россия #донбасс #украина #оон #порошенко #миротворцы
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