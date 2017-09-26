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Россия
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Новости Сирии
Лавров рассказал, когда Вашингтон покажет свое «истинное лицо» в Сирии
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    Лавров рассказал, когда Вашингтон покажет свое «истинное лицо» в Сирии

    8:45  26 Сентября 2017
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    Лавров рассказал, когда Вашингтон покажет свое «истинное лицо» в Сирии

    Москва, 26 сентября. Глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров рассказал, когда США откроют свое «истинное лицо» в Сирийской Арабской Республике. 

    По словам российского министра, это случится сразу после того, как сирийские войска при поддержке ВКС РФ окончательно уничтожат террористов ИГ1 и «Джебхад ан-Нусры» (обе — запрещены в России). 

    Лавров рассказал, когда Вашингтон покажет свое «истинное лицо» в Сирии

    Именно тогда, отметил Лавров, станет известно о реальных планах Вашингтона.

    «Когда «Исламское государство2 и «Джебхат ан-Нусра»3 будут разгромлены, тогда и станет понятно, у кого какие цели в Сирии», — отметил дипломат. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #сирия #лавров
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