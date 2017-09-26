Лавров рассказал, когда Вашингтон покажет свое «истинное лицо» в Сирии

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Москва, 26 сентября. Глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров рассказал, когда США откроют свое «истинное лицо» в Сирийской Арабской Республике.

По словам российского министра, это случится сразу после того, как сирийские войска при поддержке ВКС РФ окончательно уничтожат террористов ИГ1 и «Джебхад ан-Нусры» (обе — запрещены в России).

Именно тогда, отметил Лавров, станет известно о реальных планах Вашингтона.

«Когда «Исламское государство2 и «Джебхат ан-Нусра»3 будут разгромлены, тогда и станет понятно, у кого какие цели в Сирии», — отметил дипломат.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.