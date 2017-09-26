Не вижу никаких перспектив «Спартака» в игре с «Ливерпулем» — эксперт

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Москва, 26 сентября. Во вторник столичному «Спартаку» предстоит провести второй матч в Лиге чемпионов против «Ливерпуля». Эксперты сходятся во мнении, что красно-белым будет крайне трудно добиться успеха в этом противостоянии.

«Не вижу никаких перспектив «Спартака» в игре с «Ливерпулем», поскольку англичане под руководством немецкого специалиста Юргена Клоппа отлично умеют переходить из обороны в атаку», — считает футбольный агент Дмитрий Селюк.

По словам эксперта, в «Ливерпуле» собраны быстрые и качественные футболисты, которые явно превосходят игроков «Спартака», пишут «Известия».

???? The work towards Moscow began at Melwood... pic.twitter.com/8mX1fkFfAr — Liverpool FC (@LFC) September 25, 2017

Селюк считает, что красно-белым будет сложно что-нибудь противопоставить сопернику, ведь игра московского клуба в этом сезоне не впечатляет.

Также, добавил он, победа «Ливерпуля» очень вероятна, а для москвичей будет удачей, если она не станет слишком разгромной.