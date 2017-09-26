Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Пьяная женщина изрезала ножом своего мужа под Петербургом
Спорт
Не вижу никаких перспектив «Спартака» в игре с «Ливерпулем» — эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Не вижу никаких перспектив «Спартака» в игре с «Ливерпулем» — эксперт

    8:51  26 Сентября 2017
    30

    Не вижу никаких перспектив «Спартака» в игре с «Ливерпулем» — эксперт

    Москва, 26 сентября. Во вторник столичному «Спартаку» предстоит провести второй матч в Лиге чемпионов против «Ливерпуля». Эксперты сходятся во мнении, что красно-белым будет крайне трудно добиться успеха в этом противостоянии.

    «Не вижу никаких перспектив «Спартака» в игре с «Ливерпулем», поскольку англичане под руководством немецкого специалиста Юргена Клоппа отлично умеют переходить из обороны в атаку», — считает футбольный агент Дмитрий Селюк. 

    По словам эксперта, в «Ливерпуле» собраны быстрые и качественные футболисты, которые явно превосходят игроков «Спартака», пишут «Известия»

    Селюк считает, что красно-белым будет сложно что-нибудь противопоставить сопернику, ведь игра московского клуба в этом сезоне не впечатляет.

    Также, добавил он, победа «Ливерпуля» очень вероятна, а для москвичей будет удачей, если она не станет слишком разгромной. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #футбол #спартак #ливерпуль #лч #клопп
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101550

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29332

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42621

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22465

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8670
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        6:52   26 Сентября 2017
        879
        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        5:09   26 Сентября 2017
        240
        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        0:03   26 Сентября 2017
        1024
        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        21:27   25 Сентября 2017
        6664