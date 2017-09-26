Киев просит Канаду предоставить доступ к разведданным со спутника

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Оттава, 26 сентября. Украинский президент Петр Порошенко просит правительство Канады возобновить программу по предоставлению Киеву данных со спутника Radarsat-2.

Об этом Порошенко заявил в понедельник в интервью телеканалу CBC. По мнению украинского лидера, такая информация поможет более эффективно выполнять минские соглашения. Кроме этого, президент Украины отметил, что с просьбой он обращался к премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Тема обсуждалась во время встречи в Торонто 23 сентября.

Канадские власти с 2015 года предоставляли Украине снимки со спутника Radarsat-2. Эта информация позволяла военным выявлять позиции ополчения Донбасса.