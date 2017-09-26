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Россия
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Украина
Киев просит Канаду предоставить доступ к разведданным со спутника
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    Киев просит Канаду предоставить доступ к разведданным со спутника

    8:33  26 Сентября 2017
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    Киев просит Канаду предоставить доступ к разведданным со спутника

    Оттава, 26 сентября. Украинский президент Петр Порошенко просит правительство Канады возобновить программу по предоставлению Киеву данных со спутника Radarsat-2.

    Об этом Порошенко заявил в понедельник в интервью телеканалу CBC. По мнению украинского лидера, такая информация поможет более эффективно выполнять минские соглашения. Кроме этого, президент Украины отметил, что с просьбой он обращался к премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Тема обсуждалась во время встречи в Торонто 23 сентября.

    Киев просит Канаду предоставить доступ к разведданным со спутника

    Канадские власти с 2015 года предоставляли Украине снимки со спутника Radarsat-2. Эта информация позволяла военным выявлять позиции ополчения Донбасса.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко #канада
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