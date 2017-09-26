Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Пьяная женщина изрезала ножом своего мужа под Петербургом
Происшествия
Не менее трех израильтян убиты при нападении на Западном берегу реки Иордан
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Не менее трех израильтян убиты при нападении на Западном берегу реки Иордан

    8:24  26 Сентября 2017
    50

    Не менее трех израильтян убиты при нападении на Западном берегу реки Иордан

    Тель-Авив, 26 сентября. Не менее трех израильтян были убиты и трое ранены при нападении палестинского боевика на въезде в одно из еврейских поселений Западного берега реки Иордан.

    Как сообщила полиция, мужчина под видом рабочего попытался пройти в населенный пункт Хар-Адар, который находится северо-западнее Иерусалима.

    Нарушитель вызвал подозрение у охраны. Заметив это, боевик достал оружие и открыл огонь по служащим. В ответ его ликвидировали.

    По данным СМИ, в результате нападения трое израильтян были убиты, еще трое ранены. По данные медиков, пострадали четыре человека. 

    Не менее трех израильтян убиты при нападении на Западном берегу реки Иордан

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алия Садыкова
    #нападение #израиль #боевик #иордан #хар-адар
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101548

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29332

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42621

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22465

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8670
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        6:52   26 Сентября 2017
        878
        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        5:09   26 Сентября 2017
        239
        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        0:03   26 Сентября 2017
        1021
        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        21:27   25 Сентября 2017
        6658