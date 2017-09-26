Не менее трех израильтян убиты при нападении на Западном берегу реки Иордан

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Тель-Авив, 26 сентября. Не менее трех израильтян были убиты и трое ранены при нападении палестинского боевика на въезде в одно из еврейских поселений Западного берега реки Иордан.

Как сообщила полиция, мужчина под видом рабочего попытался пройти в населенный пункт Хар-Адар, который находится северо-западнее Иерусалима.

Нарушитель вызвал подозрение у охраны. Заметив это, боевик достал оружие и открыл огонь по служащим. В ответ его ликвидировали.

По данным СМИ, в результате нападения трое израильтян были убиты, еще трое ранены. По данные медиков, пострадали четыре человека.