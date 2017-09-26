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Россия
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Политика
Тиражирование страшилок: посольство в США отреагировало на «пособие» по войне с РФ
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    Тиражирование страшилок: посольство в США отреагировало на «пособие» по войне с РФ

    8:29  26 Сентября 2017
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    Тиражирование страшилок: посольство в США отреагировало на «пособие» по войне с РФ

    Вашингтон, 26 сентября. Российское посольство в США прокомментировало сообщения о пособии Пентагона по борьбе с военными Российской Федерации. Дипломаты РФ назвали «крайне тревожным» появление такого «справочника».

    По словам пресс-секретаря посольства РФ в США Николая Лахонина, в так называемых пособиях предлагаются детальные меры по технологиям обучения личного состава к действиям именно против ВС России. Появление таких брошюр говорит о подготовке американских военных к прямому конфликту с Россией.

    «Это крайне тревожно, особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности», — отметил он.

    Тиражирование страшилок: посольство в США отреагировало на «пособие» по войне с РФ

    Лахонин подчеркнул, что сторонам необходимо практическое взаимодействие по главным и острым вызовам безопасности РФ и США, «а не тиражирование страшилок», передает РИА Новости

    Напомним, ранее в Сети появилось пособие на 68 страницах под названием «Российская война нового поколения». «Справочник», как его назвали в Пентагоне, был разработан одним из исследовательских центров США. 

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    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #посольство #пособие
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