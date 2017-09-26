Тиражирование страшилок: посольство в США отреагировало на «пособие» по войне с РФ

В Избранное

Вашингтон, 26 сентября. Российское посольство в США прокомментировало сообщения о пособии Пентагона по борьбе с военными Российской Федерации. Дипломаты РФ назвали «крайне тревожным» появление такого «справочника».

По словам пресс-секретаря посольства РФ в США Николая Лахонина, в так называемых пособиях предлагаются детальные меры по технологиям обучения личного состава к действиям именно против ВС России. Появление таких брошюр говорит о подготовке американских военных к прямому конфликту с Россией.

«Это крайне тревожно, особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности», — отметил он.

Лахонин подчеркнул, что сторонам необходимо практическое взаимодействие по главным и острым вызовам безопасности РФ и США, «а не тиражирование страшилок», передает РИА Новости.

Напомним, ранее в Сети появилось пособие на 68 страницах под названием «Российская война нового поколения». «Справочник», как его назвали в Пентагоне, был разработан одним из исследовательских центров США.