Американцы закрыли базу Аз-Закф на юге Сирии в рамках договоренностей с РФ

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Вашингтон, 26 сентября. Соединенные Штаты Америки закрыли одну из двух своих баз на юге Сирии.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на источники в сирийской армии, речь идет о расположенной неподалеку от сирийско-иракской границы базе Аз-Закф. Данные также подтвердили в вооруженной оппозиции.

В российских дипломатических кругах изданию пояснили, что процесс проходил в рамках договоренностей о формировании зоны деэскалации на юге САР в провинции Дераа. Также российские источники уточнили, что это стало результатом переговоров в Иордании между представителями России, США и королевства.

Отмечается, что сейчас у американских военных остается лишь одна база. База Ат-Танф расположена на границе с Иорданией. Как полагают эксперты, это сильно сократит возможности американцев в поддержке оппозиции.