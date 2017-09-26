Илон Маск показал на видео путешествие межпланетного корабля от SpaceX

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Лос-Анджелес, 26 сентября. Глава инновационной корпорации SpaceX Илон Маск опубликовал на своей странице в социальной сети серию видеороликов, в которых рассказывается история полета межпланетного корабля (созданного, разумеется, корпорацией SpaceX) и колонизации Марса.

В видео космический корабль — выполненный в футуристическом обтекаемым дизайне, характерном для SpaceX — отрывается от Земли и уходит на первичную орбиту, при этом ускоритель корабля в автоматическом режиме возвращается обратно на космодром и незамедлительно выводит на орбиту заправочный танкер, отмечает RT, который затем также возвращается на Землю.

Расправив «крылья» солнечных батарей, межпланетный корабль отправляется к Марсу. Корабль вертикально садится на поверхность планеты, используя топливо для торможения. В финальных кадрах видеоролика показано, как ускоренно вращающийся Марс становится с годами не красной, а зеленой планетой, зарастая лесами из привезенных колонистами саженцев.