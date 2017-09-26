ФИФА нагрянет в Россию с проверкой объектов ЧМ-2018
Москва, 26 сентября. В грядущую среду Россию ждет очередная проверка со стороны Международной федерации футбола относительно готовности страны к проведению мундиаля-2018.
В среду, 27 сентября, в Россию приедет инспекция ФИФА с шестой по счету проверкой, в ходе которой специалисты ФИФА будут сверять текущую готовность объектов.
«Также будут анализироваться отдельные сегменты — безопасность, транспортная инфраструктура, логистика. В частности, будут проверяться зоны досмотра, готовность временных сооружений — периметр безопасности и все помещения, в том числе медиацентры», — передают слова источника «Известия».
Отмечается, что ФИФА нагрянет с проверкой на стадионы, которые не принимали сборные в ходе Кубка конфедераций.