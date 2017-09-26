ФИФА нагрянет в Россию с проверкой объектов ЧМ-2018

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Москва, 26 сентября. В грядущую среду Россию ждет очередная проверка со стороны Международной федерации футбола относительно готовности страны к проведению мундиаля-2018.

В среду, 27 сентября, в Россию приедет инспекция ФИФА с шестой по счету проверкой, в ходе которой специалисты ФИФА будут сверять текущую готовность объектов.

«Также будут анализироваться отдельные сегменты — безопасность, транспортная инфраструктура, логистика. В частности, будут проверяться зоны досмотра, готовность временных сооружений — периметр безопасности и все помещения, в том числе медиацентры», — передают слова источника «Известия».

Отмечается, что ФИФА нагрянет с проверкой на стадионы, которые не принимали сборные в ходе Кубка конфедераций.