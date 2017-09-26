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«Федор» станет пилотом-испытателем российского космического корабля «Федерация»
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    «Федор» станет пилотом-испытателем российского космического корабля «Федерация»

    8:04  26 Сентября 2017
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    «Федор» станет пилотом-испытателем российского космического корабля «Федерация»

    Москва, 26 сентября. Первым испытателем перспективного российского космического корабля «Федерация» должен стать человекоподобный робот «Федор», созданный Фондом перспективных исследований по заказу МЧС. Предполагается, что «Федоры» со временем заменят живых людей при работах в самых опасных условиях — в спасательных операциях во время пожаров и стихийных бедствий, при работе в космосе, в морских глубинах и в других опасных условиях.

    Первый орбитальный полет «Федора» должен состояться ближе к концу 2021 года — при испытательных запусках нового российского космического корабля «Федерация» именно робот «Федор» займет кресло пилота-испытателя. Предполагается, что «Федерацию» выведет на орбиту создаваемая сейчас ракета-носитель «Союз-5». В дальнейшем задания, которые будет решать «Федор», могут заметно усложниться.

    «Федор» станет пилотом-испытателем российского космического корабля «Федерация»

    «Внутрикорабельная деятельность космонавтов пока самодостаточна, а вот выход человека в открытый космос сопряжен со значительным риском рассказал «Известиям» создатель «Федора» в ФПИ Сергей Хурс. — Поэтому антропоморфный робот для внекорабельной деятельности позволит проводить технически сложные и длительные работы вне корабля без повышенного риска для космонавтов».

     

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    Автор: Валентин Меликов
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