«Федор» станет пилотом-испытателем российского космического корабля «Федерация»

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Москва, 26 сентября. Первым испытателем перспективного российского космического корабля «Федерация» должен стать человекоподобный робот «Федор», созданный Фондом перспективных исследований по заказу МЧС. Предполагается, что «Федоры» со временем заменят живых людей при работах в самых опасных условиях — в спасательных операциях во время пожаров и стихийных бедствий, при работе в космосе, в морских глубинах и в других опасных условиях.

Первый орбитальный полет «Федора» должен состояться ближе к концу 2021 года — при испытательных запусках нового российского космического корабля «Федерация» именно робот «Федор» займет кресло пилота-испытателя. Предполагается, что «Федерацию» выведет на орбиту создаваемая сейчас ракета-носитель «Союз-5». В дальнейшем задания, которые будет решать «Федор», могут заметно усложниться.