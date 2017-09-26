Юбилей Путина отметят на субботнике в Омске

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Омск, 26 сентября. 7 октября на уборку Омска выйдут 50 000 человек. В субботнике примут участие чиновники, общественники, студенты и работники других бюджетных учреждений.

В день, когда президенту России Владимиру Путину исполнится 65 лет, в Омске пройдет генеральная уборка городских территорий. По просьбе и.о. мэра Сергея Фролова в ней примут участие представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, и промышленных предприятий, общественники, государственные и муниципальные служащие.

В ходе мероприятия планируется выполнить очистку дорог, тротуаров, кюветов, газонов, бесхозяйных территорий и мест общего пользования от мусора.