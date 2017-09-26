Стало известно, когда в Уфе появится отопление

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Уфа, 26 сентября. Глава администрации Уфы Ирек Ялалов рассказал о сроках включения отопления в квартирах жителей Уфы.

Как пишут местные СМИ, Ялалов отметил, что «не нужно создавать проблемы там, где их нет». Он напомнил, что жители дома могут собраться и, в рамках общей встречи, единогласно принять решение о досрочной подачи тепла в квартиры.

По словам градоначальника, затем нужно подать соответствующее заявление в управляющую компанию.

При этом Ялалов добавил, что жители также могут дождаться постановления администрации, которое поступит, когда температура воздуха снизится до восьми градусов тепла и продержится на данной отметке в течение пяти дней.