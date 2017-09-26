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Общество
Стало известно, когда в Уфе появится отопление
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    Стало известно, когда в Уфе появится отопление

    7:41  26 Сентября 2017
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    Стало известно, когда в Уфе появится отопление

    Уфа, 26 сентября. Глава администрации Уфы Ирек Ялалов рассказал о сроках включения отопления в квартирах жителей Уфы.

    Как пишут местные СМИ, Ялалов отметил, что «не нужно создавать проблемы там, где их нет». Он напомнил, что жители дома могут собраться и, в рамках общей встречи, единогласно принять решение о досрочной подачи тепла в квартиры.

    По словам градоначальника, затем нужно подать соответствующее заявление в управляющую компанию.

    При этом Ялалов добавил, что жители также могут дождаться постановления администрации, которое поступит, когда температура воздуха снизится до восьми градусов тепла и продержится на данной отметке в течение пяти дней.

    Стало известно, когда в Уфе появится отопление

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    Автор: Алия Садыкова
    #уфа #отопление #ирек ялалов
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