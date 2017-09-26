Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Россия
Россияне смогут сообщать о нарушениях ПДД в системе «Народный инспектор»
Новости Сирии
Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

    7:35  26 Сентября 2017  /обновлено: 7:44  26 Сентября 2017
    326

     

    Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

    Москва, 26 сентября. Минобороны России опубликовало видео нанесения ударов по бронетехнике боевиков ИГ1 (запрещена в России) в провинции Идлиб.

    Напомним, ранее официальный представитель военного ведомства РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в течение минувших 24 часов, после дополнительной разведки беспилотными средствами и подтверждения по другим надежным источникам, самолеты ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам экстремистов в провинции Идлиб.

    Он подчеркнул, что это расположенные вдали от населенных пунктов тайные базы ИГ (запрещена в России), склады боеприпасов, техника. 

    Конашенков также уточнил, что ликвидированные объекты и техника были задействованы как при подготовке, так и в ходе атаки боевиков 18 сентября позиций российских военных полицейских на севере сирийской провинции Хама. 

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #вкс рф #идлиб
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101548

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29332

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42621

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22465

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8670
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        6:52   26 Сентября 2017
        878
        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        5:09   26 Сентября 2017
        239
        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        0:03   26 Сентября 2017
        1021
        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        21:27   25 Сентября 2017
        6658