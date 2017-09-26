Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

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Москва, 26 сентября. Минобороны России опубликовало видео нанесения ударов по бронетехнике боевиков ИГ1 (запрещена в России) в провинции Идлиб.

Напомним, ранее официальный представитель военного ведомства РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в течение минувших 24 часов, после дополнительной разведки беспилотными средствами и подтверждения по другим надежным источникам, самолеты ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам экстремистов в провинции Идлиб.

#СИРИЯ Нанесение ударов по бронетехнике боевиков в провинции Идлиб pic.twitter.com/cfKhP2PWhV — Минобороны России (@mod_russia) September 26, 2017

Он подчеркнул, что это расположенные вдали от населенных пунктов тайные базы ИГ (запрещена в России), склады боеприпасов, техника.

#СИРИЯ Уничтожение мастерских по оснащению «джихадмобилей» в провинции Идлиб pic.twitter.com/2ZOnqezD36 — Минобороны России (@mod_russia) September 26, 2017

Конашенков также уточнил, что ликвидированные объекты и техника были задействованы как при подготовке, так и в ходе атаки боевиков 18 сентября позиций российских военных полицейских на севере сирийской провинции Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.