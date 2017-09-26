Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб
Москва, 26 сентября. Минобороны России опубликовало видео нанесения ударов по бронетехнике боевиков ИГ1 (запрещена в России) в провинции Идлиб.
Напомним, ранее официальный представитель военного ведомства РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в течение минувших 24 часов, после дополнительной разведки беспилотными средствами и подтверждения по другим надежным источникам, самолеты ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам экстремистов в провинции Идлиб.
Он подчеркнул, что это расположенные вдали от населенных пунктов тайные базы ИГ (запрещена в России), склады боеприпасов, техника.
Конашенков также уточнил, что ликвидированные объекты и техника были задействованы как при подготовке, так и в ходе атаки боевиков 18 сентября позиций российских военных полицейских на севере сирийской провинции Хама.
1 Организация запрещена на территории РФ.