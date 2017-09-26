Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом мира

В Избранное

Вашингтон, 26 сентября. Аналитики агентства Interbrand обнародовали рейтинг самых дорогих автомобильных брендов в мире.

Список возглавил автомобильный концерн Toyota. Общую стоимость гиганта из Страны восходящего солнца исследователи оценили в 50,291 млрд долларов.

Вторую строчку в рейтинге занял Mercedes-Benz, который оценили в 47,829 млрд долларов.

В тройку лидеров вошел еще один представитель немецкого автопрома — BMW. Стоимость оценивается в 41,521 млрд долларов.

Кроме этого, в списке самых дорогих автомобильных брендов мира - Honda (22,696 млрд долларов), Ford (13,643 млрд долларов), Hyundai (13,193 миллиарда), Audi (12), Nissan (11,534), Volkswagen (11,522), Porsche (10,129), Kia (6,681), Land Rover (6,950), Mini (5,114), Ferrari (4,876).

Замыкает список Tesla, которая стоит 4 млрд долларов.