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Россия
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Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом мира
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    Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом мира

    7:40  26 Сентября 2017
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    Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом мира

    Вашингтон, 26 сентября. Аналитики агентства Interbrand обнародовали рейтинг самых дорогих автомобильных брендов в мире.

    Список возглавил автомобильный концерн Toyota. Общую стоимость гиганта из Страны восходящего солнца исследователи оценили в 50,291 млрд долларов.

    Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом мира

    Вторую строчку в рейтинге занял Mercedes-Benz, который оценили в 47,829 млрд долларов.

    Вторую строчку в рейтинге занял Mercedes-Benz

    В тройку лидеров вошел еще один представитель немецкого автопрома — BMW. Стоимость оценивается в 41,521 млрд долларов.

    В тройку лидеров вошел еще один представитель немецкого автопрома — BMW

    Кроме этого, в списке самых дорогих автомобильных брендов мира - Honda (22,696 млрд долларов), Ford (13,643 млрд долларов), Hyundai (13,193 миллиарда), Audi (12), Nissan (11,534), Volkswagen (11,522), Porsche (10,129), Kia (6,681), Land Rover (6,950), Mini (5,114), Ferrari (4,876).

    Замыкает список Tesla

    Замыкает список Tesla, которая стоит 4 млрд долларов.

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    Автор: Алексей Громов
    #авто #рейтинг
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