Новичок «Анжи» объяснил, почему «Спартак» может сыграть успешно против «Ливерпуля»

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Махачкала, 26 сентября. В преддверии второго матча группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля» столичный «Спартак» не смог добыть очки, сыграв вничью с «Анжи» (2:2). Автором первого гола за махачкалинский клуб стал новичок команды Мирал Самарджич.

По словам словенского футболиста, красно-белые способны сыграть успешно против «Ливерпуля», поскольку последний также испытывает проблемы во внутреннем чемпионате, пишут «Известия».

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Пресс-конференция перед матчем #СпартакЛиверпуль: https://t.co/2KtJUCQV1P pic.twitter.com/nDdT8c25f0 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 25, 2017

Кроме того, 30-летний игрок считает, что «Марибору» будет крайне сложно побороться со «Спартаком» за третью строчку в группе, потому что команда довольно молодая.

«Думаю, если команда сыграла вничью со «Спартаком», то с клубами из конца таблицы чемпионата России сможет бороться на равных. А деньги в «Мариборе» не очень большие, поскольку там их никогда не было», — отметил Самарджич.

Напомним, сегодня «Спартак» сыграет против «Ливерпуля» на стадионе «Открытие Арена». Начало матча в 21.45.