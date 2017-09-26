Украинские силовики три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР
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Луганск, 26 сентября. Украинские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли территорию ЛНР.
Как рассказали в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики, киевские военные применили несколько вооружений, среди которых крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Под огнем вооруженных сил Украины оказались населенные пункты Нижнее Лозовое, Желобок, Новотошковское, Луганское и Фрунзе.
Как пишет РИА Новости, также в ведомстве добавили, что во время обстрелов никто не пострадал, разрушений не было.
Ранее украинские силовики за сутки 10 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР.