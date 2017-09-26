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Новороссия
Украинские силовики три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР
Новороссия
Украинские силовики три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР
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    Украинские силовики три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР

    7:29  26 Сентября 2017
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    Украинские силовики три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР

    Луганск, 26 сентября. Украинские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли территорию ЛНР.

    Как рассказали в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики, киевские военные применили несколько вооружений, среди которых крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

    Под огнем вооруженных сил Украины оказались населенные пункты Нижнее Лозовое, Желобок, Новотошковское, Луганское и Фрунзе.

    Как пишет РИА Новости, также в ведомстве добавили, что во время обстрелов никто не пострадал, разрушений не было.

    Ранее украинские силовики за сутки 10 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР. 

    Украинские силовики три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР

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    Автор: Алия Садыкова
    #всу #донбасс #украина #обстрел #лнр #луганск #украинские силовики
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