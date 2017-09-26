Спойлер признали самым бесполезным автомобильным аксессуаром

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Москва, 26 сентября. Автомобильные эксперты составили рейтинг из пяти наиболее бесполезных аксессуаров, которые продолжают пользоваться бешеной популярностью у российских автомобилистов. Топ-5 из приспособлений для авто, которые позволяют не только выбросить деньги на ветер, но и существенно ухудшить его характеристики, возглавил спойлер, который, как полагают многие, придает автомобилю «спортивный» и «агрессивный» вид.

На самом деле, как объясняют эксперты, если бы вашему автомобилю мог пригодиться спойлер — его бы включили в дизайн и смонтировали на заводе-изготовителе. Для улучшения аэродинамических характеристик спойлер должен обладать строго подобранными геометрическими параметрами, а вот прикрученный «как-нибудь» спойлер способен лишь затормозить автомобиль при езде.

Среди других бессмысленных аксессуаров — заглушки, позволяющие не пристегивать ремень безопасности (не только бесполезно, но и очень опасно), шторки на передние боковые окна (бесполезно, закрывает обзор, и к тому же может стать поводом для недоброжелательного внимания автоинспектора) и эквалайзер на заднее стекло («светомузыка» закроет вам задний обзор как во включенном, так и в выключенном состоянии).

Особо «Свободная пресса» отмечает дефлектор на капот, в просторечии называемый «мухобойкой». «Стильный» аксессуар позволяет не только ухудшить аэродинамические характеристики автомобиля, но и накопить на своей поверхности небольшой слой раздавленных насекомых, который водителю предстоит счищать. Используется, как правило, чтобы замаскировать перед продажей ржавчину на кромке капота отечественных автомобилей.