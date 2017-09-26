Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Россия
Россияне смогут сообщать о нарушениях ПДД в системе «Народный инспектор»
Технологии
Спойлер признали самым бесполезным автомобильным аксессуаром
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спойлер признали самым бесполезным автомобильным аксессуаром

    7:40  26 Сентября 2017
    351

    Спойлер признали самым бесполезным автомобильным аксессуаром

    Москва, 26 сентября. Автомобильные эксперты составили рейтинг из пяти наиболее бесполезных аксессуаров, которые продолжают пользоваться бешеной популярностью у российских автомобилистов. Топ-5 из приспособлений для авто, которые позволяют не только выбросить деньги на ветер, но и существенно ухудшить его характеристики, возглавил спойлер, который, как полагают многие, придает автомобилю «спортивный» и «агрессивный» вид.

    На самом деле, как объясняют эксперты, если бы вашему автомобилю мог пригодиться спойлер — его бы включили в дизайн и смонтировали на заводе-изготовителе. Для улучшения аэродинамических характеристик спойлер должен обладать строго подобранными геометрическими параметрами, а вот прикрученный «как-нибудь» спойлер способен лишь затормозить автомобиль при езде.

    Спойлер признали самым бесполезным автомобильным аксессуаром

    Среди других бессмысленных аксессуаров — заглушки, позволяющие не пристегивать ремень безопасности (не только бесполезно, но и очень опасно), шторки на передние боковые окна (бесполезно, закрывает обзор, и к тому же может стать поводом для недоброжелательного внимания автоинспектора) и эквалайзер на заднее стекло («светомузыка» закроет вам задний обзор как во включенном, так и в выключенном состоянии).

    Особо «Свободная пресса» отмечает дефлектор на капот, в просторечии называемый «мухобойкой». «Стильный» аксессуар позволяет не только ухудшить аэродинамические характеристики автомобиля, но и накопить на своей поверхности небольшой слой раздавленных насекомых, который водителю предстоит счищать. Используется, как правило, чтобы замаскировать перед продажей ржавчину на кромке капота отечественных автомобилей.

    Спойлер признали самым бесполезным автомобильным аксессуаром

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101546

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29332

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42621

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22464

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8670
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        6:52   26 Сентября 2017
        876
        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        5:09   26 Сентября 2017
        238
        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        0:03   26 Сентября 2017
        1016
        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        21:27   25 Сентября 2017
        6657