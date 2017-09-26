Jaguar Land Rover в 2019 году выпустит электрические модели Road Rover

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Москва, 26 сентября. Автопроизводитель Jaguar Land Rover готовит к выпуску линейку новых моделей Road Rover.

Как пишут западные СМИ, поскольку эти модели будут работать на электродвигателях, их можно считать экологическими. Отмечается, что новая машина увидит свет не раньше осени 2019 года.

Издания прогнозируют, что первым экземпляром, выпущенным под брендом Road Rover, станет внедорожник, созданный по прототипу Jaguar XJ. Под его капотом производитель разместит два электрических мотора. Ожидается, что внедорожник сможет конкурировать с Mercedes, Porsche и Audi.