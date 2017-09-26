Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Обругавший матом севастопольскую школьницу учитель заплатит 18 тыс. рублей
Общество
Больной раком Маккейн сообщил, что врачи не уверены в его выздоровлении
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Больной раком Маккейн сообщил, что врачи не уверены в его выздоровлении

    7:19  26 Сентября 2017
    30

    Больной раком Маккейн сообщил, что врачи не уверены в его выздоровлении

    Вашингтон, 26 сентября. Джон Маккейн рассказал, что врачи не дают ему позитивных прогнозов. В июле американскому сенатору диагностировали опухоль мозга.

    После пройденного курса лечения медики дают «очень и очень серьезный» прогноз, сообщил Маккейн телеканалу CBS. По словам сенатора, оценивая его шансы на жизнь, «некоторые врачи говорят 3%, некоторые – 14%».

    Больной раком Маккейн сообщил, что врачи не уверены в его выздоровлении

    Более того, специалисты отговаривали Маккейна возвращаться в Вашингтон после операции, которую ему сделали в июле. Тем не менее, примерно через две недели, сенатор принял участие в голосовании по законопроекту о здравоохранении.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сша #маккейн
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101450

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29329

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42610

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22438

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8667
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        6:52   26 Сентября 2017
        696
        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        5:09   26 Сентября 2017
        182
        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        0:03   26 Сентября 2017
        779
        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        21:27   25 Сентября 2017
        1682