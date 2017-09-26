Больной раком Маккейн сообщил, что врачи не уверены в его выздоровлении

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Вашингтон, 26 сентября. Джон Маккейн рассказал, что врачи не дают ему позитивных прогнозов. В июле американскому сенатору диагностировали опухоль мозга.

После пройденного курса лечения медики дают «очень и очень серьезный» прогноз, сообщил Маккейн телеканалу CBS. По словам сенатора, оценивая его шансы на жизнь, «некоторые врачи говорят 3%, некоторые – 14%».

Более того, специалисты отговаривали Маккейна возвращаться в Вашингтон после операции, которую ему сделали в июле. Тем не менее, примерно через две недели, сенатор принял участие в голосовании по законопроекту о здравоохранении.