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Экономика
Российский авторынок вырастет до двух миллионов машин к 2020 году
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    Российский авторынок вырастет до двух миллионов машин к 2020 году

    7:18  26 Сентября 2017
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    Российский авторынок вырастет до двух миллионов машин к 2020 году

    Москва, 26 сентября. Российский автомобильный рынок набирает обороты и через три года достигнет показателя в 2 млн реализованных транспортных средств. Об этом пишет бизнес-издание Les Echos.

    По данным источника в концерне Renault, автомобильный рынок РФ начал подъем после снижения, которое наблюдалось в минувшем году.

    Так, в минувшем году количество реализованных в РФ автомобилей составило 1,4 млн. Что касается прогнозов на этот год, ожидаются продажи на отметке в 1,6 млн, передает телеканал «360».  

    Объем автомобилей Lada отечественного концерна «АвтоВАЗ», который входит в альянс Renault-Nissan, составит 19,7%.

    Российский авторынок вырастет до двух миллионов машин к 2020 году

    Напомним, ранее сообщалось, что по результатам прошлого месяца российский рынок занял второе место в Европе, пропустив вперед только Германию.

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    Автор: Дана Балан
    #экономика #автомобили #авторынок
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