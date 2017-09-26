«Арсенал» обыграл «Вест Бромвич» со счетом 2:0 в шестом туре чемпионата Англии
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Лондон, 26 сентября. Лондонский «Арсенал» на домашнем поле победил со счетом 2:0 «Вест Бромвич Альбион».
Он нанес поражение команде в игре шестого тура чемпионата Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2017/18.
Победный дубль на 20-й и 67-й минуте забил Александр Ляказетт.
На данный момент «Арсенал» с 10 очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. После шести туров «Вест Бромвич» с восемью баллами расположился на 12-м месте.