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«Арсенал» обыграл «Вест Бромвич» со счетом 2:0 в шестом туре чемпионата Англии
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    «Арсенал» обыграл «Вест Бромвич» со счетом 2:0 в шестом туре чемпионата Англии

    7:09  26 Сентября 2017
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    «Арсенал» обыграл «Вест Бромвич» со счетом 2:0 в шестом туре чемпионата Англии

    Лондон, 26 сентября. Лондонский «Арсенал» на домашнем поле победил со счетом 2:0 «Вест Бромвич Альбион».

    Он нанес поражение команде в игре шестого тура чемпионата Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2017/18.

    Победный дубль на 20-й и 67-й минуте забил Александр Ляказетт.

    На данный момент «Арсенал» с 10 очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. После шести туров «Вест Бромвич» с восемью баллами расположился на 12-м месте.

     

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    Автор: Алия Садыкова
    #арсенал #вест бромвич
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