Названы десять самых высокооплачиваемых вакансий в России в 2017 году

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Москва, 26 сентября. Эксперты министерства труда и социальной защиты РФ назвали десять самых высокооплачиваемых вакансий, появлявшихся на рынке труда в 2017 году. В то время как средняя зарплата по стране в первом полугодии текущего года составила 38,7 тысяч рублей, представители некоторых специальностей — связанных с огромной ответственностью и требующих значительного обучения и опыта — могут заработать в десятки раз больше.

Самую большую зарплату в России предлагают мечте каждой девушки — капитану дальнего плавания, обладающему навыками вождения океанских судов — таким специалистам предлагают оклад в 500 тысяч рублей. Даже командир воздушного судна оказался на втором месте с 320 тысячами рублей (второй пилот, на котором лежит значительно меньшая ответственность, оказался на десятом месте с 180 тысячами рублей). Замыкает тройку лидеров профессия менее романтическая — главный технолог золотодобывающей промышленности с зарплатой 312 тыс. рублей.

Остальные позиции в топ-10 заняли тренер по хоккею с 300 тыс. рублей, начальник строительного участка с 250 тыс. рублей, стоматолог (200 тысяч рублей), риск-менеджер с аналогичной зарплатой, инженер-электрик с 195 тыс. рублей и IT-аналитик с 190 тысячами рублей, сообщают «Известия».

Как указывают в Минтруда, зарплаты по стране, особенно для квалифицированных и уникальных специалистов, будут продолжать расти — сказывается кадровый голод, вызванный падением рождаемости в 1990-е годы.