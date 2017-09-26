Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Обругавший матом севастопольскую школьницу учитель заплатит 18 тыс. рублей
Экономика
Названы десять самых высокооплачиваемых вакансий в России в 2017 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Названы десять самых высокооплачиваемых вакансий в России в 2017 году

    7:17  26 Сентября 2017
    31

    Названы десять самых высокооплачиваемых вакансий в России в 2017 году

    Москва, 26 сентября. Эксперты министерства труда и социальной защиты РФ назвали десять самых высокооплачиваемых вакансий, появлявшихся на рынке труда в 2017 году. В то время как средняя зарплата по стране в первом полугодии текущего года составила 38,7 тысяч рублей, представители некоторых специальностей  — связанных с огромной ответственностью и требующих значительного обучения и опыта — могут заработать в десятки раз больше.

    Самую большую зарплату в России предлагают мечте каждой девушки — капитану дальнего плавания, обладающему навыками вождения океанских судов — таким специалистам предлагают оклад в 500 тысяч рублей. Даже командир воздушного судна оказался на втором месте с 320 тысячами рублей (второй пилот, на котором лежит значительно меньшая ответственность, оказался на десятом месте с 180 тысячами рублей). Замыкает тройку лидеров профессия менее романтическая — главный технолог золотодобывающей промышленности с зарплатой 312 тыс. рублей.

    Названы десять самых высокооплачиваемых вакансий в России в 2017 году

    Остальные позиции в топ-10 заняли тренер по хоккею с 300 тыс. рублей, начальник строительного участка с 250 тыс. рублей, стоматолог (200 тысяч рублей), риск-менеджер с аналогичной зарплатой, инженер-электрик с 195 тыс. рублей и IT-аналитик с 190 тысячами рублей, сообщают «Известия».

    Как указывают в Минтруда, зарплаты по стране, особенно для квалифицированных и уникальных специалистов, будут продолжать расти — сказывается кадровый голод, вызванный падением рождаемости в 1990-е годы.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101444

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29329

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42610

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22438

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8667
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        6:52   26 Сентября 2017
        696
        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        5:09   26 Сентября 2017
        182
        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        0:03   26 Сентября 2017
        779
        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        21:27   25 Сентября 2017
        1682