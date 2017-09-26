Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новороссия
Украинские силовики три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР
Общество
От приостановки чартеров «ВИМ-Авиа» могут пострадать до 100 тыс. туристов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    От приостановки чартеров «ВИМ-Авиа» могут пострадать до 100 тыс. туристов

    6:59  26 Сентября 2017
    31

    От приостановки чартеров «ВИМ-Авиа» могут пострадать до 100 тыс. туристов

    Москва, 26 сентября. Приостановка чартерных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» может затронуть до 100 тысяч туристов. Как сообщила Ассоциация туроператоров, от приостановки рейсов могут пострадать и те, кто ждет бортов для возвращения домой.

    Эксперты добавили, что спасти ситуацию «может только чудо». По мнению специалистов, какая-то организация может взять на себя денежные затраты и поможет авиакомпании в виде гарантий.

    Напомним, ранее пассажиры авиакомпании столкнулись с задержками рейсов из-за отсутствия у фирмы денег на продолжение деятельности. В данный момент финансирование российской компании заморожено. Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств пассажиров сотрудниками «ВИМ-Авиа».

    От приостановки чартеров «ВИМ-Авиа» могут пострадать до 100 тыс. туристов

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алия Садыкова
    #туристы #атор #вим-авиа #авиакомпания
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101451

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29329

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42610

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22439

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8667
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        6:52   26 Сентября 2017
        764
        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        5:09   26 Сентября 2017
        184
        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        0:03   26 Сентября 2017
        784
        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        21:27   25 Сентября 2017
        1688