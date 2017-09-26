От приостановки чартеров «ВИМ-Авиа» могут пострадать до 100 тыс. туристов

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Москва, 26 сентября. Приостановка чартерных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» может затронуть до 100 тысяч туристов. Как сообщила Ассоциация туроператоров, от приостановки рейсов могут пострадать и те, кто ждет бортов для возвращения домой.

Эксперты добавили, что спасти ситуацию «может только чудо». По мнению специалистов, какая-то организация может взять на себя денежные затраты и поможет авиакомпании в виде гарантий.

Напомним, ранее пассажиры авиакомпании столкнулись с задержками рейсов из-за отсутствия у фирмы денег на продолжение деятельности. В данный момент финансирование российской компании заморожено. Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств пассажиров сотрудниками «ВИМ-Авиа».