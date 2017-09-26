КНДР усиливает береговую охрану после пролета бомбардировщиков США

В Избранное

Пхеньян, 26 сентября. Северная Корея усиливает береговую охрану и передислоцирует свои военные самолеты после того, как бомбардировщики Соединенных Штатов Америки пролетели вдоль побережья КНДР.

Как сообщает Yonhap News Agency, со ссылкой на информацию Национальной разведывательной службы Южной Кореи, реакции КНДР не последовало из-за того, что радары Северной Кореи не смогли зафиксировать пролет американских самолетов. Также южнокорейские источники добавили, что Пхеньян ведет себя осторожно. КНДР боится спровоцировать непреднамеренное военное столкновение у сухопутной границы, где ситуация сейчас напряжена.

Напомним, ранее 23 сентября стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer в сопровождении истребителей пролетели вдоль побережья Северной Кореи, продемонстрировав военную мощь Пхеньяну.