Появились подробности «сладкого» ДТП в Барнауле

В Избранное

Барнаул, 26 сентября. В столице Алтайского края в ночь с понедельника на вторник иномарка протаранила ларек с мороженым. В Сети появились фото, которыми поделились свидетели ДТП.

Об инциденте рассказали пользователи группы «Barnaul 22» в социальной сети «Вконтакте». По словам очевидцев, автомобиль Nissan на полной скорости въехал в киоск, где продавали мороженое.

Свидетели происшествия рассказывают, что машина уходила от полиции. По их словам, после столкновения, у Nissan «поврежден бампер и вся правая сторона, а сам киоск сложился, как карточный домик».

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все причины происшествия. О пострадавших пока информации нет.