Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

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Вашингтон, 26 сентября. Пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин выразил обеспокоенность в связи с появлением «пособия по войне с Россией».

По его словам, посольство считает «крайне тревожным» появление данного документа.

«Подобного рода свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией представляются крайне тревожными, особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности», — отмечается в заявлении.

Ранее была опубликована онлайн-версия пособия под названием «Российская война нового поколения», подготовленного одним из исследовательских центров в Соединенных Штатах для Пентагона.