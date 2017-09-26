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Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»
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    Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

    6:52  26 Сентября 2017
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    Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

    Вашингтон, 26 сентября. Пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин выразил обеспокоенность в связи с появлением «пособия по войне с Россией».

    По его словам, посольство считает «крайне тревожным» появление данного документа.

    «Подобного рода свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией представляются крайне тревожными, особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности», — отмечается в заявлении.Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

    Ранее была опубликована онлайн-версия пособия под названием «Российская война нового поколения», подготовленного одним из исследовательских центров в Соединенных Штатах для Пентагона.

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    Автор: Ирина Новикова
    #сша #война #посольство рф
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