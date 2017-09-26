Ночью в Чите огонь уничтожил 15 маршруток

В Избранное

Чита, 26 сентября. В Забайкальском крае произошел пожар. Огонь бушевал на автостоянке, которая находится на улице 1-я Заводская в Чите. Сгорело 15 маршруток.

На место происшествия выехали четыре автоцистерны и 15 спасателей МЧС, пишет ТАСС. Представители пресс-службы ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщили, что быстрому распространению пожара способствовал пенопласт, которым автостоянка была утеплена изнутри.

На месте работают сотрудники государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории, которым предстоит установить причины случившегося.