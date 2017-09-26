ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

В Избранное

Москва, 26 сентября. Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб.

«Это расположенные вдали от населенных пунктов подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению «джихадмобилей», — уточнил представитель российского оборонного ведомства.

По словам Конашенкова, все объекты располагались в отдалении от населенных пунктов. Он подчеркнул, что в ходе операции не пострадали мирные жители.

«Заявления «Обсерватории» со ссылкой на анонимных «очевидцев» или «волонтеров» традиционно голословны и служат «информационным прикрытием» действий боевиков», — цитирует Конашенкова RT на русском.