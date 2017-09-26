Пентагон заявил, что военные базы в Сирии открывают и закрывают по необходимости

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Вашингтон, 26 сентября. Представитель пресс-службы Пентагона Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что США открывают и закрывают военные базы в Сирии, когда в этом есть необходимость.

По его словам, решение о создании и закрытии временных баз определяется требованиями оперативной обстановки и ходом кампании.

«По всей территории Сирии и Ирака коалиция открыла и закрыла несколько баз, как того требует оперативная обстановка, с тем, чтобы обеспечить эффективную поддержку сил наших партнеров», — цитирует представителя Минобороны США РИА Новости.

Ранее RT на русском сообщало, что в Сирии не менее 84 мирных жителей, среди которых 30 детей, стали жертвами авиаударов международной коалиции, возглавляемой США.