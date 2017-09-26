Жители Красноярска были шокированы первым снегом

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Красноярск, 26 сентября. Жители Красноярска сфотографировали первый снег, засыпавший город вечером в понедельник, 25 сентября.

Фотографии снега взбудоражили пользователей социальных сетей, которые принялись активно обсуждать неожиданный сюрприз от погоды. Некоторые даже признались, что снег настроил их на праздничный лад и они с нетерпением ждут Нового года.

Добавим, что согласно прогнозу синоптиков, на текущей неделе в регионе ударят первые морозы, а также пройдет снег с дождем.

Ранее RT на русском сообщало, что в одном из микрорайонов Красноярска выпал град, сопровождавшийся снегом.