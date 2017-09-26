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Общество
Жители Красноярска были шокированы первым снегом
Общество
Жители Красноярска были шокированы первым снегом
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    Жители Красноярска были шокированы первым снегом

    4:22  26 Сентября 2017
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    Жители Красноярска были шокированы первым снегом

    Красноярск, 26 сентября. Жители Красноярска сфотографировали первый снег, засыпавший город вечером в понедельник, 25 сентября.

    Фотографии снега взбудоражили пользователей социальных сетей, которые принялись активно обсуждать неожиданный сюрприз от погоды. Некоторые даже признались, что снег настроил их на праздничный лад и они с нетерпением ждут Нового года.

    Добавим, что согласно прогнозу синоптиков, на текущей неделе в регионе ударят первые морозы, а также пройдет снег с дождем.

    Ранее RT на русском сообщало, что в одном из микрорайонов Красноярска выпал град, сопровождавшийся снегом.

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    Автор: Ирина Новикова
    #красноярск #фото #первый снег
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