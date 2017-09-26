Москалькова раскритиковала доклад ООН о правах человека в Крыму

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Москва, 26 сентября. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала необъективным и несправедливым доклад ООН о правах человека в Крыму.

«Честно говоря, решительно не понимаю откуда взялись так называемые факты о несоблюдении прав человека в Крыму», — сказала омбудсмен.

По ее словам, она неоднократно бывала в Крыму и общалась с местными жителями, а также находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека Республики Крым и Севастополя.

Доклад ООН о нарушении прав человека в Крыму является «ложью, граничащей с преступлением», заявил заместитель председателя совета министров Республики Крым Дмитрий Полонский, сообщало RT на русском.