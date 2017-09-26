Иркутск встал в девятибалльных пробках из-за ремонта на Глазковском мосту

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Иркутск, 26 сентября. Ремонтные работы, проводимые на Глазковском мосту в Иркутске, привели к девятибалльным пробкам в городе вечером 25 сентября.

Согласно данным городской Госавтоинспекции, скорость движения потока на некоторых участках не превышала пяти километров в час, в результате чего центральные улицы Иркутска стали заложниками транспортного коллапса.

Кроме того, сотни горожан были вынуждены долгое время дожидаться общественного транспорта.