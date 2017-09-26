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Общество
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Иркутск встал в девятибалльных пробках из-за ремонта на Глазковском мосту
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    Иркутск встал в девятибалльных пробках из-за ремонта на Глазковском мосту

    3:41  26 Сентября 2017
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    Иркутск встал в девятибалльных пробках из-за ремонта на Глазковском мосту

    Иркутск, 26 сентября. Ремонтные работы, проводимые на Глазковском мосту в Иркутске, привели к девятибалльным пробкам в городе вечером 25 сентября.

    Согласно данным городской Госавтоинспекции, скорость движения потока на некоторых участках не превышала пяти километров в час, в результате чего центральные улицы Иркутска стали заложниками транспортного коллапса.

    Кроме того, сотни горожан были вынуждены долгое время дожидаться общественного транспорта.

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    Автор: Ирина Новикова
    #иркутск #пробка
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