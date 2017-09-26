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Общество
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Житель Кемеровской области изнасиловал девушку на городской аллее в Прокопьевске
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    Житель Кемеровской области изнасиловал девушку на городской аллее в Прокопьевске

    3:22  26 Сентября 2017
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    Житель Кемеровской области изнасиловал девушку на городской аллее в Прокопьевске

    Прокопьевск, 26 сентября. Житель Кемеровской области напал на молодую девушку на аллее в Прокопьевске и изнасиловал ее.

    Сообщается, что в июне 2017 года 40-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на молодую девушку, в одиночестве шедшую по аллее, приставил нож к ее горлу и изнасиловал.

    Отметим, что в момент нападения девушка разговаривала по телефону, поэтому преступник был задержан на месте происшествия.

    По факту изнасилования возбуждено уголовное дело.

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    Автор: Ирина Новикова
    #изнасилование #кемеровская область #прокопьевск
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