Житель Кемеровской области изнасиловал девушку на городской аллее в Прокопьевске

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Прокопьевск, 26 сентября. Житель Кемеровской области напал на молодую девушку на аллее в Прокопьевске и изнасиловал ее.

Сообщается, что в июне 2017 года 40-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на молодую девушку, в одиночестве шедшую по аллее, приставил нож к ее горлу и изнасиловал.

Отметим, что в момент нападения девушка разговаривала по телефону, поэтому преступник был задержан на месте происшествия.

По факту изнасилования возбуждено уголовное дело.