Тяжелое металлическое ограждение упало на голову 10-летнего ребенка в Братске

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Братск, 26 сентября. Десятилетний ребенок в городе Братске Иркутской области серьезно пострадал после того, как ему на голову свалилось тяжелое металлическое ограждение. По данным местных СМИ, инцидент произошел вечером 24 сентября на улице Советской.

Мальчик шел вечером по территории футбольной площадки, когда на него неожиданно упала часть секции тяжелого металлического ограждения. Как рассказала журналистам его мать, его сильно ударило по голове арматурой.

Благодаря толстой шапке ребенку удалось избежать тяжелых травм. Родители пострадавшего мальчика уже обратились в городскую прокуратуру.