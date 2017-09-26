Пьяный житель Кемеровской области насмерть забил мать кувалдой

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Кемерово, 26 сентября. Житель Кемеровской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, насмерть забил собственную мать кувалдой.

Сообщается, что в январе текущего года 42-летний мужчина поссорился со своей 62-летней матерью и ударил ее по голове кувалдой. После смерти женщины, он спрятал ее тело на балконе и в течение трех месяцев получал ее пенсию на банковскую карту. Позднее мужчина занес труп в квартиру и скрылся.

Убийца был задержан полицией и осужден на 12 лет колонии особого режима.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Кемерово 27-летнего мужчину, избившего родного дядю, ночевавшего в собачьей будке, осудили на два года условно за причинение смерти по неосторожности.