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Пьяный житель Кемеровской области насмерть забил мать кувалдой
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    Пьяный житель Кемеровской области насмерть забил мать кувалдой

    2:59  26 Сентября 2017  /обновлено: 2:59  26 Сентября 2017
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    Пьяный житель Кемеровской области насмерть забил мать кувалдой

    Кемерово, 26 сентября. Житель Кемеровской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, насмерть забил собственную мать кувалдой.

    Сообщается, что в январе текущего года 42-летний мужчина поссорился со своей 62-летней матерью и ударил ее по голове кувалдой. После смерти женщины, он спрятал ее тело на балконе и в течение трех месяцев получал ее пенсию на банковскую карту. Позднее мужчина занес труп в квартиру и скрылся.Пьяный житель Кемеровской области насмерть забил мать кувалдой

    Убийца был задержан полицией и осужден на 12 лет колонии особого режима.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в Кемерово 27-летнего мужчину, избившего родного дядю, ночевавшего в собачьей будке, осудили на два года условно за причинение смерти по неосторожности.

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    Автор: Ирина Новикова
    #убийство #кемеровская область #кувалда
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