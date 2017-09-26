Два человека погибли в крупном ДТП под Читой

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Чита, 26 сентября. Два человека скончались в результате серьезной дорожной аварии под Читой. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на очевидцев ДТП.

Инцидент произошел поздним вечером в районе населенного пункта Колочное. На большой скорости автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Водитель грузовика пытался избежать столкновения, однако у него не хватило времени, чтобы уйти в сторону.

Сообщается, что водитель иномарки, а также его пассажир погибли на месте аварии после лобового столкновения с грузовиком.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, устанавливая все детали произошедшего.