Сирия новости 26 сентября 07.00: ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в провинции Идлиб, никто из мирных жителей не пострадал

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Сирия, 26 сентября. ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в провинции Идлиб, которые были расположены вдали от населенных пунктов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ освободили от террористов ИГ1 населенный пункт Аль-Нашид к востоку от Дейр эз-Зора, сбили неопознанный объект над военным аэропортом «Меззе» под Дамаском, выпустили несколько ракет по позициям боевиков в районе Аль-Рашидин и в районе населенного пункта Хан аль-Асаль к западу от Алеппо, атаковали позиции боевиков в населенном пункте Бейт Джин на севере провинции Аль-Кунейтра.

ВКС РФ: нанесли 10 ударов по объектам террористов в провинции Идлиб.

ВВС международной коалиции во главе с США: нанесли удары по городу Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора, восстановили контроль над районом Аль-Фардос в центре города Ракка.

«Демократические силы Сирии» (SDF): отправили 15% своего состава воевать в провинцию Дейр эз-Зор.

«Исламское государство»: уничтожило транспортное средство SDF к югу от города Ас-Сувар на востоке провинции, а также атаковало курдов в районе нефтяных месторождений Коноко к востоку от Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, ночью в небе над военным аэропортом «Меззе» под Дамаском войска ПВО сбили неопознанный объект.

Напомним, в пригородах Дамаска Джобар и Айн-Тарма продолжаются ожесточенные бои между альянсом вооруженных группировок так называемой «умеренной» оппозиции «Сирийская свободная армия» (ССА) и сирийскими правительственными войсками (САА).

Провинция Алеппо

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@jisrtv) один из источников, САА выпустила несколько ракет по позициям боевиков в районе Аль-Рашидин и в районе населенного пункта Хан аль-Асаль к западу от столицы провинции.

Напомним, террористическому альянсу «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось значительно укрепиться в соседней провинции Идлиб после того, как административный центр и ряд населенных пунктов полностью перешел под контроль террористов. Это позволило активизировать действия против правительственных войск на западе провинции Алеппо и на севере провинции Хама.

Провинция Дейр эз-Зор

По сообщению информационного агентства Deir ez-Zor 24, ВВС международной коалиции во главе с США, снова нанесли удары по городу Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

Террористы ИГ уничтожили транспортное средство SDF к югу от города Ас-Сувар на востоке провинции, а также атаковали курдов в районе нефтяных месторождений Коноко к востоку от Дейр эз-Зора, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@markito0171) один из источников.

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, САА при поддержке ВКС РФ освободила от террористов ИГ небольшой населенный пункт Аль-Нашид к востоку от столицы провинции.

Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ «Охотникам на ИГИЛ» удалось форсировать Евфрат и закрепиться на левом берегу. Сирийская армия не спешит оказывать поддержку этому элитному подразделению, и на данный момент «Охотники на ИГИЛ» вынуждены в одиночку развивать наступление на северном берегу Евфрата. Это чревато не только потерей одного из наиболее боеспособных отрядов, воюющих на стороне Башара Асада, но и торможением перехода под правительственный контроль нефтегазовых месторождений, на которые также претендуют и поддерживаемые США курдские формирования.

Провинция Идлиб

ВКС РФ за минувшие сутки нанесли в провинции Идлиб 10 ударов по объектам террористов, все они были расположены вдали от населенных пунктов, о чем свидетельствуют данные объективного контроля, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Как подчеркнул официальный представитель МО РФ, тиражируемые из Лондона «Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека» заявления о якобы нанесении ВКС РФ ударов по населенным пунктам в провинции Идлиб, как всегда не содержат никаких доказательств.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@MorocanArab) один из источников, боевики обстреляли из систем залпового огня «ГРАД» осажденные населенные пункты Фуа и Кефрая к северо-востоку от города Идлиб.

Напомним, в ходе шестого раунда переговоров в Астане странам-гарантам и другим участникам удалось достичь договоренностей о четвертой зоне деэскалации, которая будет действовать на территории провинции. Мониторинг в этой зоне деэскалации будут вести силы Ирана, России и Турции.

По мнению экспертов, процесс реализации достигнутых договоренностей будет идти довольно сложно, поскольку значительную территории в провинции, включая административный центр, контролируют боевики «Джебхат ан-Нусры»3, а также аффилированные с ними группировки, входящие в альянс «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

По сообщению информационного агентства Raqqa 24, «Демократические силы Сирии» (SDF) отправили 15% своего состава воевать в провинцию Дейр эз-Зор.

Бойцы SDF восстановили контроль над районом Аль-Фардос в центре города Ракка, сообщает информагентство Raqqa 24.

Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства»2 в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ уже освобождено более половины города.

Провинция Аль-Кунейтра

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников, сирийские ВВС и артиллерия атаковали позиции боевиков в населенном пункте Бейт Джин на севере провинции.

Ирак

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Aljomailyy) один из источников, отряды Пешмерга прибыли в город Киркук, чтобы принять участие в антитеррористической операции по освобождению города Хавиджа и его окрестностей.

Подкрепления иракской армии и группировки «аль-Хашд аль-Шааби» (PMU) прибыли на линию фронта к юго-западу от города Киркук, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Aljomailyy) один из источников.

Напомним, ВС Ирака при поддержке коалиции, возглавляемой США, готовятся к зачистке анклава ИГ в населенном пункте Хавиджа в провинции Киркук на севере страны. По информации иракцев, численность террористов в этом анклаве начитывает до 2000 боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.