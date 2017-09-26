Сирия: американские военные обучают боевиков использованию ПТУР TOW

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Дамаск, 26 сентября. В Сети появилось видео, на котором военные советники из США обучают боевиков в Сирии использованию американских противотанковых управляемых ракет (ПТУР) TOW. Об этом пишет портал «Аль-Масдар».

Предположительно, кадры были сняты в приграничном регионе Ат-Танф, расположенном в юго-восточной части провинции Хомс. На видео военные советники из США проводят инструктаж боевиков из группировки «Свободная сирийская армия» (FSA). Она пользуется активной поддержкой США, которые поставляют ей как военных советников, так и вооружение.

Напомним, что ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерала Валерия Асапова в Сирии — это цена, которую заплатила Москва за двуличность позиции США по вопросу урегулирования сирийского конфликта, пишет газета «Известия». Генерал погиб во время минометного обстрела в районе Дейр эз-Зора.