Сирия: ПВО сбили неизвестный объект в небе над аэродромом под Дамаском

В Избранное

Дамаск, 26 сентября. Силы противовоздушной обороны Сирии сбили неизвестный объект в небе над военным аэродромом «Меззе» неподалеку от Дамаска.

Сообщается, что объект был поражен ракетой «земля-воздух». Отмечается, что мощный взрыв в небе был заметен даже жителям Дамаска.

Отмечается, что в настоящее время специалисты определяют тип и принадлежность сбитого объекта. По предварительной версии, это был беспилотный летательный аппарат.

Ранее Газета.ру сообщала, что Министерство обороны РФ опубликовало статистику эффективности операции российских военных в Сирии.