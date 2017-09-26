Писатели попросили Путина защитить татарский язык

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Казань, 26 сентября. 60 писателей Татарстана направили письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором выступили в защиту обязательного изучения в школах республики татарского языка.

Писатели Татарстана обратились к Путину «в связи с непрекращающейся дискуссией вокруг преподавания татарского языка в школах республики». В письме говорится, что «судорожное исполнение» на местах поручения президента РФ об изучении языков республик на добровольной основе «расшатало фундамент межнационального состояния в регионе».

По их мнению, «исключение татарского языка как обязательного предмета из школьной программы будет свидетельствовать о его второстепенности, ненужности», сообщает «Коммерсант».

Путин ранее поручил Генпрокуратуре и Рособрнадзору проверить школы на добровольность изучения родных и государственных языков республик. По мнению президента, «заставлять человека изучать язык, который родным для него не является, так же недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского».

На прошлой неделе в группе «Татароязычные родители» соцсети «ВКонтакте» начался сбор подписей под требованием сохранить изучение татарского языка как государственного.