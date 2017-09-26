Сирия: мирные жители прибыли в освобожденные от ИГ районы Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор (Сирия), 26 сентября. Мирные жители из окрестностей близ Дейр эз-Зора благополучно прибыли в контролируемые Сирийской арабской армией (САА) районы города.

Fars News Agency опубликовало видео, на котором видно, как мирные жители благополучно прибыли из окрестностей Дейр эз-Зор в районы города, контролируемые САА.

По данным издания, все прибывшие получили медицинскую помощь и питание.

Сирийские войска при поддержке российских ВКС освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство»2 (ИГ1, запрещена в РФ) большую часть Дейр эз-Зор. Почти три года город находился в осаде террористов. Ранее RT опубликовали репортаж, в котором рассказали, как город возвращается к мирной жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.