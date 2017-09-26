Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Тяжелое металлическое ограждение упало на голову 10-летнего ребенка в Братске
Весь мир
Сирия: мирные жители прибыли в освобожденные от ИГ районы Дейр эз-Зор
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: мирные жители прибыли в освобожденные от ИГ районы Дейр эз-Зор

    2:01  26 Сентября 2017
    45

    Сирия: мирные жители прибыли в освобожденные от ИГ районы Дейр эз-Зор

    Дейр эз-Зор (Сирия), 26 сентября. Мирные жители из окрестностей близ Дейр эз-Зора благополучно прибыли в контролируемые Сирийской арабской армией (САА) районы города. 

    Fars News Agency опубликовало видео, на котором видно, как мирные жители благополучно прибыли из окрестностей Дейр эз-Зор в районы города, контролируемые САА.

    По данным издания, все прибывшие получили медицинскую помощь и питание.

    Сирия: мирные жители прибыли в освобожденные от ИГ районы Дейр эз-Зор

    Сирийские войска при поддержке российских ВКС освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство»2 (ИГ1, запрещена в РФ) большую часть Дейр эз-Зор. Почти три года город находился в осаде террористов. Ранее RT опубликовали репортаж, в котором рассказали, как город возвращается к мирной жизни.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #дейрэззор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101342

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29326

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42590

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22398

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8658
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        0:03   26 Сентября 2017
        372
        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        21:27   25 Сентября 2017
        1418
        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        17:47   25 Сентября 2017
        819
        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        16:16   25 Сентября 2017
        5529