Власти США заявили, что Сирия и Иран сразу и помогают, и мешают им в борьбе с ИГ

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Вашингтон, 26 сентября. Правительство США заявило, что Сирия и Ирана одновременно и помогают, и мешают в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство»2 (ИГ1, запрещена в России). С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Его попросили ответить на вопрос, помогают или мешают власти Ирана и Сирии в борьбе с боевиками ИГ на территории САР.

«Я бы сказал, что и то, и другое», – ответил Макмастер.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерала в Сирии — это цена, которую заплатила Москва за двуличность позиции США по вопросу урегулирования сирийского конфликта, пишет RT.

Напомним, что накануне Минобороны РФ опубликовало аэрофотосъемку районов севернее Дейр-эз-Зора, занятую террористами ИГ. На снимках отчетливо видна техника подразделений специального назначения США. Кроме того, американский спецназ был расположен на позициях, ранее удерживаемых боевиками, однако следов штурма позиций на фотографиях не видно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.