Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Тяжелое металлическое ограждение упало на голову 10-летнего ребенка в Братске
Политика
Власти США заявили, что Сирия и Иран сразу и помогают, и мешают им в борьбе с ИГ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти США заявили, что Сирия и Иран сразу и помогают, и мешают им в борьбе с ИГ

    1:42  26 Сентября 2017
    53

    Власти США заявили, что Сирия и Иран сразу и помогают, и мешают им в борьбе с ИГ

    Вашингтон, 26 сентября. Правительство США заявило, что Сирия и Ирана одновременно и помогают, и мешают в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство»2 (ИГ1, запрещена в России). С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

    Его попросили ответить на вопрос, помогают или мешают власти Ирана и Сирии в борьбе с боевиками ИГ на территории САР.

    «Я бы сказал, что и то, и другое», – ответил Макмастер.  

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерала в Сирии — это цена, которую заплатила Москва за двуличность позиции США по вопросу урегулирования сирийского конфликта, пишет RT.

    Напомним, что накануне Минобороны РФ опубликовало аэрофотосъемку районов севернее Дейр-эз-Зора, занятую террористами ИГ. На снимках отчетливо видна техника подразделений специального назначения США.  Кроме того, американский спецназ был расположен на позициях, ранее  удерживаемых боевиками, однако следов штурма позиций на фотографиях не видно.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #сша #сирия #иран #макмастер
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101342

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29326

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42590

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22398

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8658
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        0:03   26 Сентября 2017
        372
        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        21:27   25 Сентября 2017
        1418
        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        17:47   25 Сентября 2017
        819
        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        16:16   25 Сентября 2017
        5529