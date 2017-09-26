Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Власти КНР заблокировали WhatsApp перед съездом компартии – СМИ
Весь мир
Власти КНР заблокировали WhatsApp перед съездом компартии – СМИ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти КНР заблокировали WhatsApp перед съездом компартии – СМИ

    1:23  26 Сентября 2017
    35

    Власти КНР заблокировали WhatsApp перед съездом компартии – СМИ

    Пекин, 26 сентября. В Китае была заблокирована функция отправки сообщений в мессенджере WhatsApp. По данным СМИ, китайские власти предприняли такой шаг в преддверии очередного съезда Коммунистической партии КНР.

    Американские аналитики уверены, что китайские власти способны разработать особый набор программ, позволяющий получить контроль на сообщениями, в том числе и теми, которые защищены технологиями шифрования.

     «Это нетипичный метод цензуры, к которому прибегает правительство», — приводит слова эксперта RT.

    Напомним, что еще в середине июля пользователи некоторых мессенджеров в Китае – в том числе, и WhatsApp, столкнулись с блокировкой общения посредством видео чата и аудиосообщений.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #китай #whatsapp #блокировка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101320

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29324

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42586

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22389

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8653
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        0:03   26 Сентября 2017
        214
        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        21:27   25 Сентября 2017
        1203
        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        17:47   25 Сентября 2017
        773
        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        16:16   25 Сентября 2017
        5333