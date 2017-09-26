Власти КНР заблокировали WhatsApp перед съездом компартии – СМИ

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Пекин, 26 сентября. В Китае была заблокирована функция отправки сообщений в мессенджере WhatsApp. По данным СМИ, китайские власти предприняли такой шаг в преддверии очередного съезда Коммунистической партии КНР.

Американские аналитики уверены, что китайские власти способны разработать особый набор программ, позволяющий получить контроль на сообщениями, в том числе и теми, которые защищены технологиями шифрования.

«Это нетипичный метод цензуры, к которому прибегает правительство», — приводит слова эксперта RT.

Напомним, что еще в середине июля пользователи некоторых мессенджеров в Китае – в том числе, и WhatsApp, столкнулись с блокировкой общения посредством видео чата и аудиосообщений.