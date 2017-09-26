Десятки насильников сбежали из тюрьмы в Конго

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Москва, 26 сентября. Более 30 заключенных сбежали из тюрьмы на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), прорвавшись через кирпичные стены здания. Большинство из них были осуждены за преступления сексуального характера.

В заявлении министра юстиции провинции Южное Киву Пасалине Басезаге сообщается, что инцидент произошел вечером в воскресенье в районе Мвенга. Из-за сильного дождя оказалась подтоплена стена. Благодаря этому заключенным удалось разрушить кирпичную кладку и сбежать.

По данным зарубежных СМИ, из 30 сбежавших 27 преступников попали в тюрьму за совершение преступлений сексуального характера.

В общей сложности в тюрьме находились 42 заключенных. Четверых сбежавших удалось поймать почти сразу. Остальных в настоящее время разыскивают.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что за 2017 год в ДРК из тюрем сбежали тысячи заключенных в ходе вооруженных нападений.