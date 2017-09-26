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Происшествия
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Политика
Это абсурд: Белый дом ответил Пхеньяну на «объявление войны»
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    Это абсурд: Белый дом ответил Пхеньяну на «объявление войны»

    7:09  26 Сентября 2017
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    Это абсурд: Белый дом ответил Пхеньяну на «объявление войны»

    Вашингтон, 26 сентября. В Белом доме назвали абсурдным утверждение северокорейских властей о том, что США объявили «войну» КНДР, сообщила пресс-секретарь администрации США Сара Сандерс. 

    На брифинге в Вашингтоне Сандерс подчеркнула, что Штаты «не объявляли войну Северной Корее». 

    «Утверждения о том, что мы объявляли войну — это абсурд», — заявила она.

    Как сообщают «Известия», Сандерс добавила, что США стремятся к мирному решению по денуклеаризации Корейского полуострова.

    Это абсурд: Белый дом ответил Пхеньяну на «объявление войны»

    Напомним, министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что президент США Дональд Трамп объявил Пхеньяну войну, а значит КНДР имеет право сбивать американские бомбардировщики даже за пределами воздушного пространства страны.

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    Автор: Олеся Волкова
    #сша #трамп #кндр
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