Это абсурд: Белый дом ответил Пхеньяну на «объявление войны»

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Вашингтон, 26 сентября. В Белом доме назвали абсурдным утверждение северокорейских властей о том, что США объявили «войну» КНДР, сообщила пресс-секретарь администрации США Сара Сандерс.

На брифинге в Вашингтоне Сандерс подчеркнула, что Штаты «не объявляли войну Северной Корее».

«Утверждения о том, что мы объявляли войну — это абсурд», — заявила она.

Как сообщают «Известия», Сандерс добавила, что США стремятся к мирному решению по денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что президент США Дональд Трамп объявил Пхеньяну войну, а значит КНДР имеет право сбивать американские бомбардировщики даже за пределами воздушного пространства страны.