Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Власти КНР заблокировали WhatsApp перед съездом компартии – СМИ
Новости Сирии
Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

    0:03  26 Сентября 2017  /обновлено: 0:25  26 Сентября 2017
    220

    Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

    Вашингтон, 25 сентября. Госдепартамент США заявил, что не может согласится с заявлением российской стороны, которая обвинила США в косвенной поддержке боевиков из террористической организации «Исламское государство»2. Также представитель внешнеполитического ведомства США заявил, что не согласен с обвинениями Москвы, назвавшей позицию Вашингтона «двуличной».  

    «Заявления, что США поддерживают ИГ1 или потворствовали гибели российского командира, не основываются на фактах. США и коалиция имеют одну цель: разгром ИГ»1, – приводит РИА Новости слова представителя госдепартамента.

    По словам Госдепа, американская сторона продолжит в Сирии реализацию механизма избегания конфликта с Россией. Заявления Москвы, по мнению Вашингтона, «не являются правдивыми», а также не помогают общему делу в Сирии.

    Напомним, что в это воскресенье Министерство обороны России сообщило о гибели генерал-лейтенанта Велрия Асапова, возглавлявшего группу российских военных советников у Дейр эз-Зора. Генерал погиб во время минометного обстрела.  Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Асапов погиб из-за двуличности США в вопросе урегулирования кризиса в регионе.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #сша #сирия #госдеп #генерал
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101321

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29325

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42586

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22389

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8653
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        0:03   26 Сентября 2017
        214
        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        21:27   25 Сентября 2017
        1203
        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        17:47   25 Сентября 2017
        773
        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        16:16   25 Сентября 2017
        5333