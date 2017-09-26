Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

В Избранное

Вашингтон, 25 сентября. Госдепартамент США заявил, что не может согласится с заявлением российской стороны, которая обвинила США в косвенной поддержке боевиков из террористической организации «Исламское государство»2. Также представитель внешнеполитического ведомства США заявил, что не согласен с обвинениями Москвы, назвавшей позицию Вашингтона «двуличной».

«Заявления, что США поддерживают ИГ1 или потворствовали гибели российского командира, не основываются на фактах. США и коалиция имеют одну цель: разгром ИГ»1, – приводит РИА Новости слова представителя госдепартамента.

По словам Госдепа, американская сторона продолжит в Сирии реализацию механизма избегания конфликта с Россией. Заявления Москвы, по мнению Вашингтона, «не являются правдивыми», а также не помогают общему делу в Сирии.

Напомним, что в это воскресенье Министерство обороны России сообщило о гибели генерал-лейтенанта Велрия Асапова, возглавлявшего группу российских военных советников у Дейр эз-Зора. Генерал погиб во время минометного обстрела. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Асапов погиб из-за двуличности США в вопросе урегулирования кризиса в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.