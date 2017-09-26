Трассу, на которую пожаловались Путину, начали ремонтировать в Марий Эл

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Йошкар-Ола, 25 сентября. Дорожный службы Марий Эл приступили к капитальному ремонту трассы, на состояние которой местные жители пожаловались российскому президента Владимиру Путину в ходе летней «Прямой линии».

Речь идет об участке дороги между Кокшайском и Красногорском в Звениговском районе республики. Эта часть трассы не ремонтировалась более двенадцати лет. Решение о ремонте дороги, как отметили в руководстве Марий Эл, было принято еще до обращения граждан к президенту.

Отмечается, что при ремонте дороге будет применять технология, ранее испытанная при реконструкции Ленинского проспекта в Йошкар-Оле в районе площади Оболенского-Ноготокова, пишет портал «Медиапоток».

Стоимость ремонтных работ оценивается в 40 миллионов рублей. Дорожные службы дали четырехлетнюю гарантию на покрытие автотрассы.