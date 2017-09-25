Донбасс: наблюдательный пункт СЦКК в Докучаевске попал под обстрел ВСУ

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Донецк, 25 сентября. ВСУ вечером в понедельник нанесли удар по району размещения наблюдательного пункта Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Докучаевске. Как сообщил представитель Донецкой народной республики в СЦКК, здание повреждено.

Обстрел Докучаевска начался в 22.15. Под огонь ВСУ попал наблюдательный пункт СЦКК. По данным источника, «зафиксированы попадания в непосредственной близости от здания центра, остекления в здании больше нет, незначительные повреждения несущих стен, дверей».

В результате обстрела никто не пострадал, сообщает Донецкое агентство новостей. Наблюдатели успели укрыться в подвале.

По предварительным данным, огонь велся из минометов калибра 120 мм, кроме того, произведено около 40 выстрелов из вооружения БМП.