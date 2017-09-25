«Калашников» продемонстрировал концепт «летающего мотоцикла»
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Москва, 25 сентября. В концерне «Калашников» состоялись испытания прототипа пилотируемого мультикоптера – летательного аппарата, который уже назвали «летающим мотоциклом». На испытаниях присутствовал глава концерна Сергей Чемезов.
По словам пресс-службы «Калашникова», данный аппарат является демонстратором технологий, на котором проверяются перспективные разработки в области летательных аппаратов.
«В ближайшем будущем мы покажем практическое применение этих разработок», — приводит газета «Известия» слова представителя концерна.
Вероятно, что главной задачей мультикоптера станет транспортировка людей и перевозка негабаритных грузов.