Фармацевтические склады завода «Биофарма» горят под Киевом

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Белая Церковь, 25 сентября. В городе Белая Церковь в Киевской области горят складские помещения фармацевтического завода «Биофарма». Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило этим вечером. Речь идет о возгорании в одноэтажном производственно-складском здании ангарного типа, где хранятся и упаковываются лекарства.

«По состоянию на 20:20 площадь пожара составляла около пяти тысяч кв. м.», – приводит слова ведомства «Газета.ru».

Отмечается, что жители города уже получили предупреждение с призывом закрыть окна на случай попадания в атмосферу вредных веществ.

Компания «Биофарма» является крупнейшим производителем лекарства на Украине. В частности, только она в стране производит специфические имунобиологические препараты из донорской крови человека.