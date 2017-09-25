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Фармацевтические склады завода «Биофарма» горят под Киевом
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    Фармацевтические склады завода «Биофарма» горят под Киевом

    23:17  25 Сентября 2017
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    Фармацевтические склады завода «Биофарма» горят под Киевом

    Белая Церковь, 25 сентября. В городе Белая Церковь в Киевской области горят складские помещения фармацевтического завода «Биофарма». Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

    По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило этим вечером. Речь идет о возгорании в одноэтажном производственно-складском здании ангарного типа, где хранятся и упаковываются лекарства.

    «По состоянию на 20:20 площадь пожара составляла около пяти тысяч кв. м.», – приводит слова ведомства «Газета.ru».

    Отмечается, что жители города уже получили предупреждение с призывом закрыть окна на случай попадания в атмосферу вредных веществ.  

    Компания «Биофарма» является крупнейшим производителем лекарства на Украине. В частности, только она в стране производит  специфические имунобиологические препараты из донорской крови человека.

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    Автор: Антон Зарубин
    #украина #пожар #белая церковь #биофарма
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